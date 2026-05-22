Лантратова о деле Пигуль: Закон соблюдают, а справедливость где-то потерялась

Федеральный омбудсмен Яна Лантратова обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективное и гуманное расследование ситуации, которая сложилась в Воронежской области вокруг уголовного дела предпринимательницы Елизаветы Пигуль. Ей вменяют сокрытие доходов на сумму в 56 рублей в месяц. За три месяца она выросла до 168 рублей.
«И за это — уголовное дело. Это та самая ситуация, когда закон соблюдают, а справедливость где-то потерялась», — написала уполномоченный по правам человека в России в своем канале в мессенджере «Макс».
Омбудсмен предлагает оценить произошедшее «по-человечески, с точки зрения разумности и соразмерности наказания». Лантратова выразила благодарность уполномоченному по правам человека в Воронежской области Сергею Канищеву, который сразу поддержал Елизавету и встал на защиту здравого смысла.