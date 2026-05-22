Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова о деле Пигуль: Закон соблюдают, а справедливость где-то потерялась

Федеральный омбудсмен Яна Лантратова обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективное и гуманное расследование ситуации, которая сложилась в Воронежской области вокруг уголовного дела предпринимательницы Елизаветы Пигуль. Ей вменяют сокрытие доходов на сумму в 56 рублей в месяц. За три месяца она выросла до 168 рублей.

Федеральный омбудсмен Яна Лантратова обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой провести объективное и гуманное расследование ситуации, которая сложилась в Воронежской области вокруг уголовного дела предпринимательницы Елизаветы Пигуль. Ей вменяют сокрытие доходов на сумму в 56 рублей в месяц. За три месяца она выросла до 168 рублей.

«И за это — уголовное дело. Это та самая ситуация, когда закон соблюдают, а справедливость где-то потерялась», — написала уполномоченный по правам человека в России в своем канале в мессенджере «Макс».

Омбудсмен предлагает оценить произошедшее «по-человечески, с точки зрения разумности и соразмерности наказания». Лантратова выразила благодарность уполномоченному по правам человека в Воронежской области Сергею Канищеву, который сразу поддержал Елизавету и встал на защиту здравого смысла.