Россия ставит повышение качества медицины в приоритет, заявил Мишустин

АШХАБАД, 22 мая — РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины и готова делиться опытом с партнерами по СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина в пятницу принимает участие в работе Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.
«Главное для нас — обеспечение благополучия граждан наших стран. Этот год в Содружестве по решению лидеров объявлен Годом охраны здоровья. В России уделяется приоритетное внимание вопросам повышения доступности и качества медицинской помощи для граждан, внедрению передовых технологий и методик во врачебную практику. Готовы делиться опытом с ближайшими соседями и друзьями», — сказал Мишустин на заседании Совета в узком составе.
Он добавил, что и Туркмения, как председатель в органах СНГ, ведет содержательную работу на этом направлении, выстраивая предметное взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения.
«Развитие партнерства как внутри СНГ, так и с международными структурами — необходимое условие для укрепления здоровья людей», — подчеркнул российский премьер.