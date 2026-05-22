Полицейские и волонтеры расскажут, как ищут без вести пропавших нижегородцев

Во вторник, 26 мая, в 11:00 в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) пройдет пресс-конференция на тему: «Розыск без вести пропавших граждан: координация сил полиции и добровольцев».
Спикерами встречи станут заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Михаил Беляев и руководитель добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев.
Они расскажут, сколько людей пропало в Нижегородской области с начала года, а также обсудят сотрудничество полиции и волонтеров в поиске. Особое внимание будет уделено проблеме пропажи людей во время летнего отдыха на природе, сбора грибов и ягод в лесах.
Прямая трансляция будет доступна в группе «Нижегородской правды» ВКонтакте.
