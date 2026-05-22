В Воронеже обсудили будущее индустриального домостроения в России

На производственной площадке «СовТехДома» в Воронеже прошло совещание, собравшее руководителей крупнейших строительных компаний со всей России. Вместе с Единым ресурсом застройщиков и Союзом строителей Воронежской области компания АО «Специализированный застройщик “ДСК” принимала представительную делегацию, прибывшую на форум “Строительная неделя Черноземья”.
Центральной темой обсуждения стало индустриальное домостроение, которое сегодня является полноценным механизмом, призванным обеспечивать население доступным и качественным жильём.
Открывая встречу, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин сразу обозначил формат:
— Мы собрались для обмена мнениями и предложениями. Чтобы коллеги понимали масштаб нашего региона, приведу несколько цифр: в прошлом году объём работ и услуг в строительном комплексе области достиг 380 миллиардов рублей. Введено 1 миллион 931 тысяча квадратных метров жилья. У нас работают 2,5 тысячи организаций. Всё это делает регион самодостаточным с точки зрения развития строительного потенциала.
Следующим выступил Кирилл Холопик, руководитель Единого ресурса застройщиков.
— Вопреки расхожему мнению, современные панельные дома способны обеспечивать не только высокое потребительское качество, но и эстетику современных городов, — заявил Холопик.
Он также привёл данные по ТОП-20 застройщиков панельного домостроения. В этом рейтинге компания ДСК занимает пятое место, а СК «Выбор» — восемнадцатое. Воронежская область, в свою очередь, входит в шестёрку лидеров среди регионов России по объёмам панельного домостроения.
Самое объёмное и содержательное выступление подготовил Сергей Лукин, председатель Совета директоров АО «СЗ “ДСК”, депутат Воронежской областной Думы. Он напомнил о задаче, поставленной Президентом страны — сдать до 2036 года почти 1,4 миллиарда квадратных метров жилья.
При этом Лукин констатировал:
— Сейчас отрасль переживает непростые времена. «Дорогая ипотека» душит спрос, проектное финансирование дорожает, рынок сжимается. В этой турбулентности, когда каждый процент по кредиту и каждый рубль себестоимости имеют значение, искать решения необходимо уже сегодня. И таким решением я считаю индустриальное домостроение.
Сергей Лукин привёл красноречивый факт:
— В прошлом году застройщики России заплатили многомиллиардные штрафы. И не в государственный бюджет, а частным юридическим компаниям.
Евгений Шабалин, директор производственного департамента ООО «Бизнес-Консалтинг» (Краснодар), подтвердил, что проблемы в регионах схожие:
— У нас то же самое: потребительский экстремизм и отсутствие актуальных стандартов.
Совещание на площадке «СовТехДома» показало главное: разрозненные попытки решить системные проблемы ни к чему не приводят. Гораздо эффективнее объединять усилия, консолидировать ресурсы и профессиональные компетенции.
Дискуссия продолжилась 21 мая на архитектурном форуме «Зодчество ВРН».