В Сочи заканчиваются билеты на поезда на первые июльские дни

Судя по количеству проданных билетов на поезда, лидером среди направлений остается Сочи. Например, на рейсы из Москвы в Сочи в первой половине июля реализовано 95−96% мест. Свободными остаются лишь 4−5% билетов.
Высокий спрос эксперты связывают с действием программы лояльности в рамках концепции «Выбирай Сочи—2026». К этой инициативе уже присоединились более 40 отелей города-курорта.
Для улучшения транспортной доступности в пик сезона увеличено количество поездов дальнего следования и пригородных электричек. Международный аэропорт Сочи перешел на летнее расписание, увеличив число рейсов по России и за рубеж. Автовокзал запустил маршруты в Крым, Москву и другие города. Кроме того, для любителей морских путешествий возобновлены пассажирские перевозки между Сочи и Сухумом на судне «Космонавт Павел Попович».