В Сочи заканчиваются билеты на поезда на первые июльские дни

Для улучшения транспортной доступности в пик сезона увеличено количество поездов дальнего следования и пригородных электричек. Международный аэропорт Сочи перешел на летнее расписание, увеличив число рейсов по России и за рубеж. Автовокзал запустил маршруты в Крым, Москву и другие города. Кроме того, для любителей морских путешествий возобновлены пассажирские перевозки между Сочи и Сухумом на судне «Космонавт Павел Попович».