Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае начали уборку берегов водоемов

С начала мая в регионе от мусора очистили около 35 км береговой линии.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае начали уборку берегов водоемов. С первых чисел мая от мусора очистили 35 километров береговой линии в разных городах и районах. Участие в этом приняли более тысячи человек.

Например, в Шушенском жители вышли на берег реки Шушь, а в Зеленогорске — навели порядок на набережной реки Кан.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В экологических акциях участвуют школьники, студенты, взрослые, волонтеры, общественные деятели — собираются вместе, чтобы помочь природе.

В планах на нынешний год провести более 500 экологических мероприятий, субботники продлятся до октября.