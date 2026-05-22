Воронежцам рассказали, когда после регистрации недвижимости появляются данные на «Госуслугах»

Как пояснили в Управлении, данные о недвижимости в личном кабинете на «Госуслугах» обновляются в течение нескольких дней после того, как Росреестр завершил регистрацию. Это связано с техническими особенностями передачи информации: сведения сначала попадают в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а затем передаются на портал через специальную систему — так называемую «витрину данных». На эту техническую синхронизацию обычно уходит от 3 до 5 дней.