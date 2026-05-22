Врач рассказал, кто наиболее подвержен риску развития меланомы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Наибольшему риску развития меланомы подвержены люди со светлой кожей и голубыми глазами, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.
Парламентарий отметил, что меланин — это пигмент кожи. По его словам, из-за изменения ультрафиолетовой нагрузки он начинает видоизменяться, и «вроде бы безобидная родинка превращается в сложное онкологическое заболевание».
«Светлокожие люди с голубыми глазами более этому подвержены. Тот, кто в детстве много загорал и находился на солнце, может иметь повышенный риск столкнуться с меланомой в более позднем возрасте», — сказал Башанкаев «Парламентской газете».
Он уточнил, что дерматологи могут выявить данное заболевание с помощью дерматоскопа — инструмента с подсветкой и увеличительным стеклом.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК». Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
В мае научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что второй пациент готовится к введению мРНК-вакцины для лечения меланомы.