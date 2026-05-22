В одном из спальных районов Алматы вскрывают асфальт: названа причина

В коммунальном предприятии «Алматы Су» 22 мая 2026 года рассказали, что в рамках инвестиционной программы начата реализация комплекса работ по реконструкции водопроводных и канализационных сетей в различных районах города.
Так, с целью замены изношенных сетей начата реконструкция дворовой канализационной сети в мкр Орбита-3, № 1, № 2, № 3, № 4 и № 7а.
«На каждом участке размещен паспорт объекта, в котором указаны сроки работ, контактные данные ответственных лиц», — говорится в сообщении.
Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
На 2,5 месяца ранее ограничили движение на участке ул. Рабиги Сыздык в Алматы из-за замены теплосетей 30-летней давности.