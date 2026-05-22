Тротуары и колодцы отремонтируют на новой Центральной набережной Волгограда

Администрация Волгограда ищет подрядчика на ремонт тротуарной плитки и колодцев на недавно обновленной нижней террасе Центральной набережной имени 62-й Армии. Речь идет об участке от Речпорта до объекта культурного наследия «Бронекатер БК-13». Правда, сумма ремонта небольшая — 777 тысяч рублей.
Согласно документам аукциона, подрядчику на ремонт дадут всего 20 дней с даты заключения контракта. Разберут и заново замостят тротуары в июне 2026 года. Обновления на нижней террасе набережной требует более 300 квадратных метров брусчатки. При этом почти 150 квадратов плитки заменят на новую. Часть тротуара разберут, чтобы заменить люки и горловины колодцев.
При этом подрядчик будет сам согласовывать работы с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в этой зоне. В случае повреждения труб и кабелей придется все восстанавливать сразу после обнаружения и за свой счет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Нижнюю террасу набережной Волгограда от БК-13 до моста обустроят за 577 миллионов рублей.
Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график.
Отключение горячей воды грозит четырем районам Волгограда с 25−26 мая.