Тротуары и колодцы отремонтируют на новой Центральной набережной Волгограда

Согласно документам аукциона, подрядчику на ремонт дадут всего 20 дней с даты заключения контракта. Разберут и заново замостят тротуары в июне 2026 года. Обновления на нижней террасе набережной требует более 300 квадратных метров брусчатки. При этом почти 150 квадратов плитки заменят на новую. Часть тротуара разберут, чтобы заменить люки и горловины колодцев.