Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию из-за паводка

Прокуратура Красноярского края открыла горячую линию для пострадавших от пожаров и паводков.

Источник: Комсомольская правда

22 мая прокуратура Красноярского края запустила горячую линию для пострадавших от пожаров и паводков. Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что звонки будут принимать до 30 сентября 2026 года.

Сообщить о проблемах с получением жилья, выплат и любых нарушениях прав можно по номеру: 8 (391) 222 47−13. Время приема звонков:

— понедельник — четверг: с 09:00 до 18:00;

— пятница: с 09:00 до 16:45.

Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Ранее мы писали, что на утро 22 мая в крае остаются затопленными три дачи, 148 огородов и 16 участков автомобильных дорог. Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается.