Воронежский омбудсмен вступился за мастера, обвиняемую в сокрытии 168 рублей

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев попросил прокуратуру обратить внимание на уголовное дело самозанятой Елизаветы Пигуль, которую обвинили в мошенничестве при получении социального контракта. Об этом омбудсмен рассказал «РГ».

Источник: "Российская газета"

История воронежского бьюти-мастера получила резонанс из-за размера спорного превышения дохода. По словам самой Пигуль, претензии следствия связаны с тем, что ее доход при оформлении соцконтракта оказался выше допустимого на 56 рублей в месяц, или на 168 рублей за расчетный трехмесячный период.

В июне 2024 года Пигуль, имеющая статус самозанятой, получила социальный контракт на 350 тысяч рублей для открытия бьюти-кабинета. По ее словам, она не скрывала, что уже работает мастером по наращиванию ресниц, а при оформлении документов действовала по разъяснениям, которые получила в органах соцзащиты.

После получения поддержки предпринимательница открыла кабинет и отчитывалась о выполнении условий контракта. Как утверждает Пигуль, претензий к отчетам не возникало, а сам контракт был признан выполненным. Позднее ее вызвали на допрос, а затем сообщили, что у правоохранителей есть основания считать, что она не имела права на получение выплаты.

Сама предпринимательница настаивает, что умысла вводить соцзащиту в заблуждение у нее не было. По ее словам, после визита сотрудников полиции ее доставили в отдел, изъяли телефон, а затем она около 30 часов провела в изоляторе временного содержания. Адвокату удалось добиться ее освобождения, хотя правоохранительные органы, по версии Пигуль, настаивали на заключении в СИЗО.

Канищев отметил, что с юридической точки зрения размер спорной суммы сам по себе не имеет принципиального значения. Однако, по его словам, при расследовании необходимо учитывать обстоятельства дела, личность фигурантки и вопрос о наличии умысла.

«Было бы неправильно, если из-за такой суммы человека привлекут к уголовной ответственности, даже условно, и тем более — отправят в места лишения свободы. Это не по-человечески. Мы уже направили обращение в прокуратуру с просьбой обратить внимание на этот инцидент. Следим за ситуацией и очень надеемся, что она разрешится еще на стадии следственного разбирательства», — сказал Канищев.

После публикаций в СМИ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о результатах расследования дела и по доводам материалов медиа. В СК уточнили, что уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат.