В Нижнем Новгороде сдали первые три площадки по проекту «Вам Решать!» 2026 года

Первые три объекта по проекту «Вам Решать!» 2026 года открыли в Нижнем Новгороде. Это спортивные площадки в школах № 79 и № 85 Сормовского района, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Источник: Коммерсантъ

«В 79-ой школе в прошлом году также по проекту “Вам решать!” сделали многофункциональную спортивную площадку, где можно заниматься футболом, волейболом. Посмотрел сейчас, как она пережила зиму: хорошее резиновое покрытие и ограждение. А в этом году, поскольку был большой запрос от учеников и жителей близлежащих домов, сделали еще одну площадку, хоккейную, с бортами. Летом она также будет использоваться как многофункциональная», — рассказал глава города по итогам проверки площадок.

Директор школы № 79 Тамара Каславская добавила, что на хоккейной площадке планируют проводить не только школьные, но и много масштабных районных мероприятий.

В школе № 85 открыли многофункциональную площадку для разных видов спорта и площадку для волейбола. Общая площадь спортивных объектов превысила 1,3 тыс. кв.м.

Юрий Шалабаев отметил, что все три площадки сдали раньше контрактных сроков. Так, в школе № 85 по плану открыть площадку должны были только к 1 июля.

Глава города напомнил, что в этом году в Нижнем Новгороде по проекту «Вам решать!» реализуют 78 инициатив жителей, общий бюджет программы составляет более 341 млн руб.