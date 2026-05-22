Когда-то хранили уголь, теперь хранят мусор: калининградка годами борется с руинами сараев во дворе (фото)

Вот уже доброе десятилетие как стали бельмом на глазу жителей улиц Дрожжевой и Батальной в Московском районе полуразвалившиеся угольные сараи. Там копится мусор и суетятся крысы, случались и пожары. Но избавиться от них, похоже, невозможно, поделилась с «Клопс» своей бедой калининградка Ольга в четверг, 21 мая.
Сараюшки из серого кирпича относятся к одному из домов старого фонда на улице Батальной. В давние времена, когда в нём было печное отопление, жильцы хранили там уголь. Но необходимость в этом давно отпала, так что хозяева их забросили.
«Мы жаловались на это миллион раз, — говорит Ольга. — Я десять лет тут живу и десять лет борюсь. И всё без толку. Обычно говорят, что ничего сделать не могут. Однажды мне вообще пришёл ответ, что всё убрано, а всё как стояло, так и стоит!».
За годы многие каморки лишились крыш и дверей, некоторые — даже части стен. Те, что остались, завалены горами хлама. Тут и старая одежда, и куски шифера, и лопнувшие мешки с гниющим мусором, которые кто-то не донёс до кески. Среди рванья снуют крысы, для которых тут настоящее раздолье.
«Это какой-то кошмар, — говорит калининградка Ольга, хозяйка квартиры в доме на Дрожжевой, сразу за которым и выстроились сараи. — Полная антисанитария, грязь, вонь».
Дурной запах — ещё не самая большая неприятность. В конце апреля Ольге позвонила на работу встревоженная соседка: один из хламовников загорелся. А прямо возле него была припаркована Ольгина машина!
«Я не знаю, каким чудом всё обошлось, — рассказывает женщина с дрожью в голосе. — Пожарные, когда тушили, накрыли её каким-то специальным брезентом, и огонь не перекинулся».
Но этот инцидент стал последней каплей, после которой Ольга снова стала писать жалобы по всем инстанциям. Итог, однако, неутешительный.
Оказалось, что сарай находится на придомовой территории, так что решать его судьбу должны собственники жилья. Ни УК, к которой относится дом Ольги, ни муниципалитет на это никак повлиять не может. Технически порядок могла бы навести «управляйка», которая обслуживает эту территорию. Но и тут возникла проблема.
«МКД на Батальной находится в непосредственном способе управления, — ответили Ольге в городском комитете муниципального контроля. — Администрация имела бы право организовать демонтаж брошенных строений, если бы они находились на муниципальной территории».
Принять решение о сносе грязных развалин, как объяснили Ольге, имеет право только общее собрание собственников жилья. Городские власти даже настоятельно просили их это сделать, расклеивая соответствующие объявления на доске у входа в подъезд — об этом тоже сказано в полученном ею официальном ответе комитета муниципального контроля.
Но собственники призывам пока не вняли. Так что «ничьи» сараи, ничьи крысы и ничей хлам продолжают оставаться общей проблемой их соседей.
