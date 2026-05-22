В Воронеже автоинспекторы прорвались с мигалкой через пробку, чтобы довезти ребенка в больницу

Патруль ДТП оперативно доставил травмированного мальчика в воронежскую больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже 21 мая ребенка доставили в больницу в кратчайшие сроки благодаря автоинспекторам. Во время вечерней «пробки», примерно в 18.10, на Ленинском проспекте к экипажу ДПС обратилась девушка. Молодая мамочка сообщила, что ее малолетний сын получил травму, ему срочно нужна экстренная помощь, а она ее автомобиль застрял в заторе.

Автоинспекторы посадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и оперативно доставили в больницу, включив сирену и мигалку.

— В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) звоните по единому номеру «112». Также вы можете обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС, — отметили в Госавтоинспекции Воронежской области.

