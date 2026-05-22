В доме под Калининградом продолжает разваливаться на куски крыша (фото)

В посёлке Рябиновка Гурьевского района продолжает разрушаться крыша жилого дома: в ночь на 22 мая часть козырька рухнула на лоджию, а двумя месяцами раньше кровля обвалилась с другой стороны здания. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Евгений.
Ненадёжный дом находится на улице Матроса Желтова, 2. По словам местных жителей, после нового обрушения люди начали активно обсуждать ситуацию в общедомовом чате. Жильцы опасаются, что разрушение продолжится и тогда могут пострадать люди.
«Люди переживают, что крыша продолжит рушиться дальше. Боятся, что кто-то может оказаться под обломками», — рассказал Евгений «Клопс».
Первое серьёзное обрушение произошло ещё в марте. Тогда часть кровли под тяжестью снега и льда обвалилась днём. Куски бетона и кирпичи упали рядом с подъездом и балконом квартиры на третьем этаже. Во дворе в этот момент находились дети. Две девочки-подростка гуляли с малышом и едва не оказались под обломками.
После мартовского ЧП жильцы жаловались на аварийное состояние крыши и просили привести дом в порядок. Однако, по словам местных жителей, за прошедшие месяцы проблему так и не решили.
Журналисту «Клопс» также не удалось дозвониться в управляющую компанию, которая обслуживает дом.
Предыдущее ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, около 14:30 на улице Матроса Желтова, 2, прокуратура начала проверку 2 марта.