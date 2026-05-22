В доме под Калининградом продолжает разваливаться на куски крыша (фото)

Первое серьёзное обрушение произошло ещё в марте. Тогда часть кровли под тяжестью снега и льда обвалилась днём. Куски бетона и кирпичи упали рядом с подъездом и балконом квартиры на третьем этаже. Во дворе в этот момент находились дети. Две девочки-подростка гуляли с малышом и едва не оказались под обломками.