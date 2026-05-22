Первый поезд из Челябинска в Севастополь отправился в путь 22 мая

Первый поезд «Таврия» из Челябинска в Севастополь отправился в путь 22 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Он будет курсировать по пятницам через Уфу до Самары, а далее следовать с включенной оренбургской группой вагонов. Рейсы будут выполняться до октября 2026 года.
В Симферополь и Севастополь поезд будет прибывать по воскресеньям.
Из Севастополя поезд в Челябинск с вагонами беспересадочного сообщения до Оренбурга будет отправляться по вторникам. В поезде — одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
Маршрут проходит через Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь.