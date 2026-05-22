Рождаемость в Красноярском крае снижается 12-й год подряд

В Красноярском крае продолжает падать уровень рождаемости. В 2025 году в регионе родились 23 594 ребёнка — это на 1093 человека меньше, чем годом ранее. Данные озвучила уполномоченный по правам ребёнка Ирина Мирошникова при представлении доклада «О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2025 году».