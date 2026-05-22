Синоптики обещают нижегородцам температуру выше нормы в конце мая

Гидрометцентр России представил прогноз на последнюю неделю мая в Нижегородской области. По данным метеорологов, температура воздуха в регионе окажется на один — два градуса выше климатической нормы. Столбики уличных термометров поднимутся до отметок +15…+17°С.
В преддверии лета нижегородцы смогут отдохнуть от аномальной жары. Напомним, в области фиксировался летний зной — плюс 30 градусов и более. Медики публиковали рекомендации, помогающие избежать солнечного и теплового ударов. Но некоторым людям все равно пришлось вызывать скорую помощь из-за недомогания.
