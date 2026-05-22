Калининградцы вновь пожаловались на проблемы с топливом на некоторых АЗС

Калининградцы вновь пожаловались на отсутствие топлива на некоторых АЗС в областном центре. Как утверждает местный житель в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», 21 мая АИ-95 не оказалось на заправке «Роснефти» на Советском проспекте, 108. Комментарий по ситуации дали представители регионального мининфраструктуры.
«Топливо продолжает поступать в область. Однако из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают дефицит бензина. Как только топливо доставят, его будут снова продавать», — следует из ответа ведомства.
Напомним, осенью 2025 года власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков. В Минэнерго поставили цель в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ в пределах уровня инфляции. В конце августа сообщалось, что из-за завышения розничных цен на российских заправках заведено несколько уголовных дел.
17 сентября о том, что ситуация с обеспечением Калининградской области топливом «находится под контролем», заявил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, в течение недели были возможны задержки с поставками 92-го бензина лишь у некоторых поставщиков. «У крупных компаний есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа», — написал глава региона в своем телеграм-канале. 26 сентября министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов заявил, что крупные компании, поставляющие топливо в Калининградскую область, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой. Власти региона принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем.