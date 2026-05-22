Под Борисовом на видео попало рекордное количество медведей

В Беларуси засняли уникальное видео с медведями в дикой природе.

Источник: Комсомольская правда

В Борисовском районе на видео попала медведица-рекордсменка, сообщает «Мiнская праўда».

Редкий случай засняли на видео в Борисовском опытном лесхозе. Работник Иканского лесничества, которое является глухой охраняемой территорией, примыкающей к Березинскому биосферному заповеднику, снял на видео маму-медведицу, которая привела пятерых медвежат.

— Обычно у медведицы появляется от одного до четырех детенышей. Чаще всего — один или два. А пять — большая редкость, — отмечают специалисты.

Видео, как медведица перебегает поле, а за ней торопятся пять медвежат, завирусилось в социальных сетях.

В Борисовском опытном лесхозе подтвердили, что популяция медведей в районе устойчиво растет. Согласно официальным данным, в Беларуси в лесах может обитать до тысячи медведей.

