Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основной этап ЕГЭ-2026 в Петербурге стартует 1 июня

В этом году для участия в ЕГЭ в Петербурге зарегистрировано 40 189 человек, из которых 29 562 — выпускники текущего года.

1 июня в Петербурге начинается основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В первый день выпускники напишут экзамены по истории, литературе и химии. Для пересдачи и по уважительным причинам предусмотрены резервные и дополнительные дни, сообщает «Петербургский дневник».

В этом году для участия в ЕГЭ в Петербурге зарегистрировано 40 189 человек, из которых 29 562 — выпускники текущего года. Аттестация будет проходить на 177 площадках в школах города. Такие данные сообщили в Комитете по образованию.

Для сравнения, в прошлом году ЕГЭ сдавали более 37 тысяч человек: среди них 27 746 выпускников, 3 661 студент средних профессиональных учреждений и 6 209 выпускников прошлых лет.