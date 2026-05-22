Агроуходы за лесами в Волгоградской области провели на площади 762 гектара

Агротехнологический уход за лесными культурами в Волгоградской области в этом году провели на площади 762 га, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Агроуход включает в себя комплекс мер, помогающих в сложных климатических условиях обеспечить приживаемость молодых саженцев. Среди основных работ — рыхление почвы, и уборка нежелательной и сорной древесной растительности. Мероприятия помогают поддерживать оптимальный уровень увлажненности почвы, улучшают аэрацию и питание корневой системы, ускоряют рост и развитие лесных растений, способствуют повышению экологических и защитных функций леса и в целом увеличению площади лесовосстановления.
Параллельно в регионе завершаются весенние лесопосадочные работы. Лесники уже высадили 2,7 млн сеянцев основных лесообразующих пород: сосны, дуба, акации, ясеня, вяза. Весь посадочный материал выращен в местных питомниках.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.