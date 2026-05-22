Транспортные карты могут начать продавать в нижегородских супермаркетах

С 1 июля 2026 года возможность оплаты проезда наличными прекращается.

Источник: Нижегородская правда

Транспортные карты для оплаты проезда в Нижнем Новгороде могут начать продавать в магазинах торговых сетей «Спар» и «Магнит». Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На заседании с докладом выступил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин. Он рассказал о готовности к новым правилам оплаты проезда. Напомним, с 1 июля 2026 года возможность оплаты проезда наличными в салонах автобуса, троллейбуса или трамвая прекращается.

Оплатить проезд можно будет транспортной картой «Ситикард», картой жителя Нижегородской области, банковской картой, а также с помощью смартфона. Кроме того, в салонах общественного транспорта размещены QR-коды для оплаты проезда. Удалённо оплатить проезд можно также в мобильном приложении «Нижегородская область. Транспорт».

За наличные можно купить транспорту карту и пополнить её в киосках печати, отделениях Почты России, а также в точках продаж компании «Ситикард».

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с РЖД, крупными торговыми сетями «Спар» и «Магнит» о том, чтобы организовать продажи транспортных карт на их территории.