Предприниматель из Аксайского района пойдёт под суд из‑за смерти работника

Следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Женщина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемая, занимавшаяся производством бетонных изделий на территории посёлка Щепкин Аксайского района, допустила грубые нарушения правил охраны труда и техники безопасности: незаконно привлекла к работе 41‑летнего мужчину без обеспечения безопасных условий труда и выдала потерпевшему для выполнения задания электроинструмент с изменённой заводской схемой соединений — заведомо неисправный и опасный для эксплуатации.
В результате использования этого оборудования мужчина получил смертельное поражение электрическим током и скончался на месте.
Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая вину обвиняемой. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.