Российский банк запустил оплату по QR-коду в Китае

Розничные клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду. Чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тыс. рублей.