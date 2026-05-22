Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский банк запустил оплату по QR-коду в Китае

Комиссия за проведение платежа не взимается.

Источник: Комсомольская правда

Розничные клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду. Чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тыс. рублей.

«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду. А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.