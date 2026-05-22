В станице Васюринской на Кубани обновили стадион имени В. И. Чапаева

Стадион имени В. И. Чапаева открылся в станице Васюринской Краснодарского края после капитального ремонта, проведенного в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
На территории обустроили пространство для игры в футбол с искусственным газоном, уложили резиновое покрытие для занятий бегом. Во время открытия на стадионе прошел юношеский футбольный турнир, посвященный памяти погибших участников специальной военной операции.
«Я надеюсь, что этот стадион привлечет сюда еще большее количество занимающихся, не только детей, не только ребят, но и, конечно, он будет открытием для взрослого населения. Мы рассчитываем, что здесь будет инструктор по спорту, и что любой желающий станицы вашей или соседней с удовольствием будет заниматься», — отметил заместитель министра спорта региона Вячеслав Никитин на открытии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.