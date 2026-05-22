Постановка из Милана и костюмы от Шанель: в Минске покажут уникальный балет

«Когда родилась идея привезти в Минск этот замечательный проект, рассматривались разные площадки. Но я была достаточно настойчива и попросила организаторов рассмотреть именно Большой театр Беларуси, потому что я прекрасно знаю эту сцену и этот театр. Это театральный проект, поэтому он должен показываться на сцене настоящего театра», — отметила Захарова.
По ее информации, самому проекту уже несколько лет, а его премьера состоялась в 2019 году.
«Проект состоит из двух одноактных балетов, совершенно не похожих друг на друга, но которых объединяет стиль, мода и современность. Первый балет “Как дыхание” был поставлен в миланском театре “Ла Скала”, но мне разрешили его показывать. Он прекрасно предвосхищает второй балет — “Gabrielle Chanel”. Эскизы костюмов для этого спектакля были сделаны Домом Шанель», — рассказала артистка.
В частности, креативная студия Шанель под руководством креативного директора Дома моды Шанель Вирджини Виар разработала более 85 костюмов. Кроме того, в спектакле использованы архивные фото и видеоматериалы, представленные Домом Шанель.
«Я надеюсь, что белорусские зрители получат удовольствие от спектаклей и каждый в них для себя что-то откроет или просто насладится искусством современной хореографии», — добавила прима-балерина.
Помимо Светланы Захаровой в программе примут участие такие звезды балета Большого театра России, как Михаил Лобухин, Артемий Беляков, Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие.