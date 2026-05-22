В ЕГРН внесли населенные пункты шести округов Красноярского края

В апреле 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах 23 населенных пунктов Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Красноярскому краю. На этот раз были охвачены территории Балахтинско-Новосёловского, Дзержинско-Тасеевского, Ирбейско-Саянского, Манско-Уярского, Мотыгинского и Ужурского муниципальных округов. В ведомстве сообщили, что на начало мая 2026 года в ЕГРН содержатся сведения о границах 943 из 1 714 населенных пунктов региона, что составляет 55% от общего количества. Деятельность по установлению и внесению границ ведется в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».