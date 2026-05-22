Начальник производства на янтарном предприятии украл полуфабрикатов на 1,3 млн рублей

В полицию Калининграда обратился генеральный директор компании по обработке янтаря. Он сообщил, что неизвестный похищает продукцию и продаёт её через сайт бесплатных объявлений.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД установили, что к преступлению причастен 32-летний начальник производства. С января по декабрь 2025 года он, пользуясь свободным доступом, присваивал янтарный полуфабрикат и сбывал его через посредника. Общий ущерб превысил 1,3 млн рублей.
Большую часть похищенного уже изъяли. В ближайшее время его вернут владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.