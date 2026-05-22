Экс-полицейского осудили на 8,5 лет колонии за крышевание торговли контрафактом

Волгодонский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику МУ МВД России «Волгодонское». Экс-полицейский признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.
По данным прокуратуры, с 2020 по 2024 год обвиняемый, занимая должность старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, систематически закрывал глаза на незаконную деятельность организованной группы, торговавшей контрафактной табачной продукцией. За свое покровительство он получил от представителей сети киосков элитные сигареты на общую сумму около 367 тысяч рублей.
Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ростовской области, дело квалифицировано по трем статьям УК РФ: получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290), превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286) и превышение полномочий при корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286). Сам осужденный вину не признал.
Государственное обвинение требовало для бывшего полицейского 10 лет колонии строгого режима. Однако суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 3,67 миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти, сроком на пять лет.
Предполагаемые организаторы незаконного бизнеса находятся в федеральном розыске. По данным следствия, контрафактный табак продавался в одном из ларьков, связанном с владельцами специализированной сети. Полицейский получал дорогие маркированные сигареты в качестве платы за то, что «не замечал» происходящего.