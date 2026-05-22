Представители Ростовской области стали призёрами грантового конкурса

Объявлены результаты федерального конкурса «Росмолодёжь. Гранты» для высших учебных заведений и социально ориентированных НКО. В числе победителей — проекты из Донского региона.
Алина Литвиненко, руководитель Донского волонтёрского центра отметила, что гордится достижениями Ростовской области в программе «Росмолодежи». По её словам, поддержка молодёжных проектов напрямую способствует укреплению кадрового потенциала территории.
«В нашем регионе работает огромное количество активной молодёжи, и государство в лице губернатора, областного правительства и депутатов Госдумы последовательно поддерживает такие инициативы», — добавила она.
Согласно итогам отбора, 43 некоммерческие организации получат финансирование на общую сумму 69 миллионов рублей. Среди победителей из Ростовской области — проект «Точка равновесия: восстановление и адаптация участников СВО и их семей», представленный Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр интегративного образования “Поток”».
Кроме того, грантовую поддержку в рамках программы для вузов удостоились 57 учебных заведений по всей стране. Общий объём финансирования составит 878 миллионов рублей — средства будут направлены на реализацию двухлетних комплексных программ развития студенческих инициатив.
В Ростовской области грантовую поддержку получит Ростовский государственный университет путей сообщения.
В категории вузов приоритет отдавался проектам, направленным на создание молодёжных пространств, укрепление студенческих сообществ, развитие институтов наставничества и вовлечение обучающихся в научно-технологическую деятельность.
Проекты НКО-победителей, в свою очередь, фокусируются на продвижении добровольчества, патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти.
Олег Отроков, председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области, прокомментировал итоги: по его мнению, конкурс «Росмолодёжь. Гранты» создаёт эффективные возможности для реализации значимых инициатив. Он также подчеркнул, что благодаря этой программе вузы и некоммерческие организации получают ресурсы для вовлечения молодёжи в добровольчество, наставничество, науку и студенческие сообщества.