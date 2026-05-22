Стадион «Буревестник» вернули в собственность Самары

В Самаре планируют возродить уникальный спортивный стадион.

Источник: администрация Самары

В собственность Самары вернулась территория бывшего стадиона «Буревестник» площадью более 23,5 тысячи квадратных метров. В 2007 году уникальное спортивное сооружение передали в частные руки, после чего оно было превращено в автостоянку, а затем — в рынок. Об этом сообщает мэр Самары Иван Носков.

«Несмотря на давность лет, была собрана убедительная доказательная база и подан иск в защиту всех жителей города, которые когда-то потеряли возможность заниматься спортом на стадионе. Более года длился судебный процесс. И вот — поставлена точка», — рассказал глава города.

По словам мэра, «Буревестник» должен стать тем, чем он был изначально — спортивным объектом. Всем владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложат варианты размещения в других местах. После этого на территории будут проектировать новый спортобъект, так как за долгие годы от его изначальной инфраструктуры практически ничего не осталось. В сентябре 2025 года стадион получил статус объекта культурного наследия.

