Нижегородцев предупредили об аномальной жаре 22−23 мая

Средняя суточная температура будет на 7 и более градусов выше климатической нормы.

Источник: Нижегородская правда

22 и 23 мая в Нижегородской области сохранится аномальная жаркая погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, средняя суточная температура 22 и 23 мая будет на 7 и более градусов выше климатической нормы (+14..+15 градусов). В связи с этим увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров и происшествий на воде.

Нижегородцам рекомендуют сократить время пребывания на открытом солнце, не жечь мусор и не разводить костры к лесах.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что девять нижегородцев обратились в скорую помощь из-за жары.

