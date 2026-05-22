Жителю Курской области отказали в выплате после гибели брата-инвалида под Суджей

После смерти братьев было возбуждено уголовное дело. Установлено, что они погибли в результате действий ВСУ во время вторжения на территорию Курской области. Владимир Коханый был признан потерпевшим. Он долгие годы заботился о своем брате-инвалиде, у которого не было супруги и детей, фактически оставаясь «единственным близким человеком». После смерти брата Владимир Коханый обратился за выплатой для членов семей погибших при ЧС. Как указали в суде, региональное министерство социального обеспечения ему отказало — по закону братья не входят в перечень родственников, имеющих право на такую меру поддержки.