Поставленную в Нижегородскую область черешню проверили эксперты Россельхознадзора

Жителям Нижегородской области рассказали, безопасно ли покупать черешню в мае. Результатами проверки ягод, поступивших в регион из Узбекистана, поделились в Россельхознадзоре.
21 мая специалисты Нижегородского органа инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» оценили фитосанитарное состояние 21 тонны свежей черешни. По итогам микологических и энтомологических экспертиз нарушений обнаружено не было.
Специалисты выдали заключение о соответствии ягод действующим в России требованиям.
Ранее мы рассказывали о том, что в аэропорту Нижнего Новгорода обнаружили запрещенные к ввозу продукты питания.