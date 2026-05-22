Поставленную в Нижегородскую область черешню проверили эксперты Россельхознадзора

Ведомство обнародовало результаты проверки.

Источник: Живем в Нижнем

Жителям Нижегородской области рассказали, безопасно ли покупать черешню в мае. Результатами проверки ягод, поступивших в регион из Узбекистана, поделились в Россельхознадзоре.

21 мая специалисты Нижегородского органа инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» оценили фитосанитарное состояние 21 тонны свежей черешни. По итогам микологических и энтомологических экспертиз нарушений обнаружено не было.

Специалисты выдали заключение о соответствии ягод действующим в России требованиям.

Ранее мы рассказывали о том, что в аэропорту Нижнего Новгорода обнаружили запрещенные к ввозу продукты питания.