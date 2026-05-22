Конец мая в Нижегородской области будет теплее обычного на 1−2 градуса

Напомним, до конца текущих суток и в субботу, 23 мая, в регионе и Нижнем Новгороде все еще действует предупреждение ГУ МЧС от синоптиков об аномально жаркой погоде с превышением суточной нормы на 7 и более. В связи с этим сохраняются высокие риски возникновения лесных пожаров и происшествий на воде. Спасатели просят нижегородцев не разводить костры, не оставлять в лесу стекло, выбирать затененные маршруты на улице и строго соблюдать правила безопасности при купании. В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно звонить по телефону 112.