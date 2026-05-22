Мария Львова-Белова: 18 детей могут оставаться под завалами общежития в ЛНР

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что под завалами на месте обрушения общежития в Старобельске могут оставаться 18 детей.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Предварительно — под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось», — написала омбудсмен в канале на платформе «Макс».

По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития. На момент происшествия в нем находились 86 студентов.

По последним данным Минздрава республики, число пострадавших выросло до 40. Из-под завалов извлечено тело погибшего, сообщили в МЧС. По информации омбудсмена Яны Лантратовой, погибли четверо. Под завалами могут ещё находиться люди.

