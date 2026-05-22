На целевое обучение в КубГМУ выделено 441 место в 2026 году

Заместитель главы Кубани Елена Воробьева провела встречу с выпускниками медицинских классов. Всего в регионе работает 360 классов химико-биологической и медико-биологической направленности, в них проходят обучение более 4 тысяч школьников.
"На следующий учебный год правительство РФ установило квоты на целевое обучение за счет федерального бюджета — в КубГМУ это 441 место. Такой способ обучения — это гарантия качественного образования и работа в родном городе после завершения университета, — отметила Воробьева.
Абитуриенты смогли задать вопросы о поступлении. Всего во встрече приняло участие более 3 тысяч выпускников.
В 2026 году Кубанский государственный медицинский университет выпустит более 2 тысяч врачей, а колледжи региона — 4,5 человек.
Приемная кампания в вузах и средне специальных учреждениях медицинской направленности начнется 20 июня.