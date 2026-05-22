Возвращая статус города-лидера. Евгений Люлин о развитии Дзержинска

Как изменился за последние пять лет город химиков? Какой вклад вносит Дзержинск в экономику региона? Какие задачи ещё предстоит решить, когда город стремительно приближается к своему 100-летию? Об этом и многом другом шла речь на встречах председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, депутата от Дзержинска Евгения Люлина с промышленниками, педагогами, врачами и работниками социальной сферы города.
Особая экономическая забота.
«Предприятия Дзержинска — локомотив развития региона, а успех города напрямую зависит от стабильной работы заводов», — подчеркнул на встрече с промышленниками Евгений Люлин. Будущим всей региональной химии он назвал активно развивающуюся там особую экономическую зону «Кулибин» — там сотни миллиардов рублей инвестиций превращаются в рабочие места и современные производственные линии.
Чем власти могут помочь производству? Оказалось, проблемных точек не так мало. Один из главных вопросов — нехватка энергомощностей для подключения новых производств. Без этого развивать бизнес-площадки невозможно!
Кроме того, в Дзержинске, формирующемся федеральном центре малой и средней химии, требуется синхронизация планов промышленности и инфраструктуры, пора обновлять инженерные сети на действующих предприятиях и снимать административные барьеры для подключения к сетям вновь создаваемых производств. И, конечно, очень нужны квалифицированные кадры.
Новые школы и футбол с детсада.
С педагогами, врачами и работниками городского хозяйства руководство областного парламента обсудило социальное развитие Дзержинска. Юбилейный 2030-й год всё ближе. Евгений Люлин обращает внимание: в последние пять лет в городе выросло столько новых школ и больниц, сколько не возводили последние 30 лет. Очереди в ясли и детсады ушли в прошлое.
Очень изменилась и инфраструктура для спорта: 19 мини-футбольных полей открыли в Дзержинске на территориях детсадов, в планах на 2026 год — ещё 15. «Каждый детский сад в Дзержинске должен иметь собственное футбольное поле, — говорит Евгений Люлин. — Следующий этап — превратить школьные стадионы в настоящие спортивные центры для целых микрорайонов. Чтобы ребёнок мог прийти туда после уроков, а любой взрослый — в выходной день».
Дальше — больше. У дзержинцев есть новые предложения, как улучшить жизнь. Так, престиж профессий врача и педагога можно повысить, введя для таких людей дополнительное медстрахование и «Пушкинские карты». Власти есть над чем думать!
«Дзержинск стремительно возвращает себе статус города-лидера, но работы впереди много, — ставит задачи Евгений Люлин. — Нужно укрепить Окскую набережную, реконструировать бульвар Мира и площадь Героев, привести в порядок каждый двор».
«Только вместе, сверяя наши действия и планы, мы сможем сделать Дзержинск современным, комфортным и успешным, настоящим городом мечты к его 100-летнему юбилею, который предстоит отметить уже через четыре года», — говорит депутат регионального парламента Юлия Гаревская.
Кстати.
Частью детского футбольного проекта стал недавно «Кубок дружбы и единства» по мини-футболу среди дзержинских детских садов. «Ладушки» и «Чемпиончики», «Тигрята» и «Вымпел» прессинговали, как на чемпионате мира, шутит Евгений Люлин, стоявший в воротах на матче капитанов команд….