Беспрозванных назвал КГТУ одним из сильнейших технических вузов страны

К концу 2026 года в КГТУ должен появиться «Агрокластер». Об этом сообщил в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных, назвав учреждение «одним из сильнейших технических вузов страны».
«Агрокластер» планируют оснастить новыми образовательными пространствами, учебно-практическим центром ветеринарии и современными лабораториями. Благодаря гранту в 90 млн рублей удастся также отремонтировать одно из учебных зданий.
«Наш КГТУ — один из сильнейших технических вузов страны. Помогает готовить специалистов для региона: агропромышленности, рыбного хозяйства, кораблестроения и многих других сфер, — написал глава региона в своём канале в МАХ. — Помогаем вузу создавать условия для обучения и дальнейшего трудоустройства. Здесь открыли первый в области Центр новых возможностей, где молодые учёные могут создавать и тестировать свои разработки в лабораториях».
В вузе также открыли новую аудиторию имени Владимира Шендерюка — учёного, который много лет посвятил кафедре технологии продуктов питания.