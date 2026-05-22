Суд обязал Выксунский Водоканал исправить качество воды

Выксунский городской суд обязал Выксунский Водоканал довести качество воды до требований СанПиН. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
На качество питьевой воды и на перебои с её подачей в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области пожаловались жители двух жилых домов в рабочем посёлке Ближне-Песочное.
Отбор проб подтвердил, что питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН. Выксунскому Водоканалу было объявлено предостережение, но качество воды не улучшилось. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд.
Суд признал действия Выксунского Водоканала по поставке некачественной воды противоправными. Теперь он обязан в течение трёх месяцев после вступления решения суда в законную силу исправить качество воды.