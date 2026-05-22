Исследование: За год малогабаритные квартиры в Калининграде подорожали почти на 18%

Средняя цена небольшого жилья в новостройке составляет 5,1 млн рублей.

За год малогабаритное жильё в новостройках Калининграда подорожало на 17,8%. В среднем небольшие «однушки» можно купить за 5,1 миллиона рублей. Такие данные опубликовали на портале «Мир квартир».

Аналитики провели исследование по 70 крупным городам страны, чтобы выяснить, как жильё в новостройках площадью до 32 квадратных метров оцениваются в разных регионах и как они подорожали за год. В Калининграде стоимость квадратного метра маленькой квартиры составляет 182 666 рублей. За год показатель увеличился на 20,9%.

Малогабаритное жильё в новостройках в среднем по России стоит 4,7 миллиона рублей (+11,4% за год), а квадратный метр — 176 080 (+10,7%).

Ранее эксперт в сфере недвижимости, риелтор Олег Перевалов предположил, что цены на новостройки в 2026 году повышаться не будут. Исключением могут стать объекты в ликвидных местах.

При этом президент Гильдии риелторов Калининграда Константин Борсиев, напротив, считает, что в течение 2026 года спрос и стоимость жилья на первичном рынке в регионе будут расти. По его оценке, в первом квартале увеличение будет несущественным.

