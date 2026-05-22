Россельхознадзор нашел более двух тонн немаркированной рыбы в Крыму

В Керчи специалисты Россельхознадзора обнаружили свыше двух тонн немаркированной рыбы, которую реализовывал местный предприниматель.
В ходе проверки морозильной камеры были найдены 2,4 тонны замороженной рыбы, предположительно камбалы и бычка. На всех тушках отсутствовала маркировка, информация о дате производства, сроках годности, условиях хранения и производителе была не указана.
Эксперты признали эту продукцию некачественной и потенциально опасной для здоровья потребителей. Предприниматель обязан устранить выявленные нарушения, изъяв и уничтожив всю несоответствующую требованиям рыбу.
