Калининградка поверила в лёгкий заработок на криптовалюте и потеряла 6,3 млн рублей

Она рассказала, что стала жертвой мошенников, обещавших лёгкий заработок на криптовалюте. Жертва перевела мошенникам более 6,3 млн рублей. Большую часть этих денег она взяла в долг у родственников.
Незнакомец написал женщине в мессенджере и предложил заработать крупную сумму. Схема выглядела убедительно: мошенники показывали ей растущий баланс на виртуальном счёте и уверяли в быстрой прибыли. Женщина переводила деньги через банковское приложение.
Когда она попыталась вывести заработанные средства, связь с «брокерами» оборвалась, а доступ к деньгам исчез.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (от 1 млн рублей). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.