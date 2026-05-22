Компанию «Транснефть — Верхняя Волга» посетили преподаватели профильных вузов

АО «Транснефть — Верхняя Волга» провело технический визит для преподавателей опорных вузов и корпоративных образовательных организаций. В мероприятии приняли участие 25 преподавателей по направлениям «Нефтегазовое дело», «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов», «Управление в технических системах», «Техносферная безопасность и природообустройство». Участники прибыли из Москвы, Уфы, Самары, Тюмени, Томска, Ухты, Владивостока, Канаша, Новокуйбышевска.
Преподаватели посетили корпоративный музей АО «Транснефть — Верхняя Волга» и заслушали презентации специалистов. Также их познакомили с производственной базой АО «Транснефть — Подводсервис». Гостям продемонстрировали водолазное снаряжение, диагностические комплексы и технику, а затем показали, как проходят учения по развертыванию боновых заграждений на Волге. Завершили программу посещением базы флота Горьковского РНУ и районов подводных переходов трубопроводов.
«Укрепление связи между теорией и реальными производственными задачами — ключевое условие для повышения качества кадрового потенциала нефтетранспортной отрасли. Проведение технических визитов дает преподавателям возможность ознакомиться с действующим оборудованием и современными технологическими процессами, что напрямую сказывается на уровне подготовки будущих специалистов», — подчеркнула начальник отдела кадров АО «Транснефть — Верхняя Волга» Елена Баракина.
АО «Транснефть — Верхняя Волга» планирует и в дальнейшем проводить подобные межвузовские технические визиты с целью развития сотрудничества с профильными образовательными организациями.