Библиотека поселка Виля получила грант на развитие

Всероссийский конкурс «Библиотечная Система» направлен на поддержку библиотек и их сотрудников малых городах и селах.

Источник: Нижегородская правда

Библиотека рабочего поселка Виля городского округа Выкса получит грант на реализацию инициатив по повышению качества жизни пожилых людей. Учреждение стало победителем первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», организованного компанией МТС совместно с благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, в номинации «Библиотека инноваций».

Конкурс, стартовавший в марте, нацелен на развитие региональных библиотек в малых городах и селах как современных центров притяжения, образования и культуры, а также пространств для раскрытия человеческого потенциала. Инициатива получила отклик в 78 регионах страны — было подано более тысячи проектов и портфолио.

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству заявок. Работы оценивали независимые эксперты — представители ведущих российских библиотек, а также некоммерческих, общественных и образовательных организаций. Общий призовой фонд составил 7,9 миллиона рублей.

В рабочем поселке Виля Нижегородской области на средства гранта будет реализован проект «Традиции в дом — долголетие в нём», направленный на повышение качества жизни пожилых людей через их вовлечение в познавательно-досуговую деятельность и организацию фольклорного праздника.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, внедрение цифровых технологий, расширяющих доступ к знаниям, образованию и развитию, является одним из ключевых направлений деятельности компании даже в самых отдалённых уголках страны.

«Именно поэтому, вместе с партнёрами, мы инициировали этот конкурс: чтобы поддержать региональные библиотеки и их команды, помочь им стать современными центрами просвещения, образования и общественной жизни с помощью цифровых решений и современного оборудования», — добавил Андрей Белов.

Благодаря полученному гранту библиотека в рабочем поселке Виля сможет внедрить цифровые форматы работы с аудиторией и организовывать мероприятия для пожилых жителей.

Благодаря полученному гранту библиотека в рабочем поселке Виля сможет внедрить цифровые форматы работы с аудиторией и организовывать мероприятия для пожилых жителей.