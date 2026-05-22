В Скопинском округе Рязанской области начался ремонт водопровода

Специалистам предстоит заменить более 400 метров старых сетей.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт водопровода начался в Автозаводском микрорайоне Скопинского округа Рязанской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Работы ведут около средней школы № 4 на улице Высоковольтной. Специалистам предстоит заменить более 400 метров старых сетей, которые давно требовали обновления.

«Уверен, что после завершения работ жители микрорайона смогут почувствовать разницу: подача воды станет стабильной, а сама система — значительно надежнее», — отметил глава Скопинского округа Михаил Ромодин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.