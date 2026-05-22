Фасады домов на Невском проспекте Петербурга отремонтируют к осени

Третий год подряд на Невском проспекте Санкт-Петербурга продолжается масштабный ремонт фасадов исторических зданий. В этом году завершается программа капитального обновления главной магистрали города. На данный момент фальш-фасады установлены на более чем десяти объектах и работы на основной части из них планируется завершить к 1 сентября этого года, сообщает «Петербургский дневник».