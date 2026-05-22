Фасады домов на Невском проспекте Петербурга отремонтируют к осени

Третий год подряд на Невском проспекте Санкт-Петербурга продолжается масштабный ремонт фасадов исторических зданий. В этом году завершается программа капитального обновления главной магистрали города. На данный момент фальш-фасады установлены на более чем десяти объектах и работы на основной части из них планируется завершить к 1 сентября этого года, сообщает «Петербургский дневник».
Одним из крупных объектов является дом № 22/24 по Невскому проспекту с ансамблем Петрикирхе — лютеранской церковью Святых Петра и Павла. Это здание имеет богатую историю, здесь бывали Пушкин, Гоголь и Жуковский. Фасады ансамбля занимают площадь более 36 тысяч кв. м. Готовность объекта превышает 40%, завершена очистка поверхности, ремонт кирпичной кладки, штукатурка и реставрация балконов.
Фонд капитального ремонта занимается 17 фасадами на Невском проспекте, включая 11 объектов культурного наследия и 13 крыш. Это заключительный этап программы «Невский проспект». В прошлом году Фонд отреставрировал 14 фасадов и 16 крыш, а в 2024 году — ещё 40 фасадов и 30 крыш.
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) также участвует в реставрации. В их программе — 11 адресов, включая 10 домов-памятников. Среди них — доходный дом Мальцевых (Невский проспект, 77), где проходило совещание членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» под руководством Ленина.
Фонд капитального ремонта планирует завершить работы на Невском проспекте в этом году, а КГИОП — до конца 2027 года.