Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в Пермском крае в апреле снизилась до 7%

Наиболее заметно подешевела плодоовощная продукция.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае годовая инфляция в апреле замедлилась до 7% после 7,1% в марте. Снижение связано с падением цен на продукты питания и непродовольственные товары.

Сильнее всего подешевела плодоовощная продукция: огурцы и помидоры стали дешевле благодаря сезонному увеличению урожая, а перец, чеснок, бананы и апельсины — из-за расширения предложения на прилавках.

Цены на непродовольственные товары выросли медленнее, чем в предыдущем месяце. Особенно подешевели импортные товары, включая бытовую технику и электронику — телевизоры, плиты, мониторы и беспроводные наушники. Основными причинами стали укрепление рубля и снижение спроса.

Сильнее всего в апреле подорожали санаторно-оздоровительные услуги, тогда как турпоездки за границу стали дешевле из-за расширения полетных программ в страны Закавказья.